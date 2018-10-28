Putin Team организовала концерт школьников в доме престарелых

Общественное движение Putin Team вместе с учениками одной из подмосковных школ 28 октября провело благотворительную акцию в Орехово-Зуевском комплексном центре социального обслуживания населения в День бабушек и дедушек.

За несколько дней до праздника в Putin Team пришло письмо от учеников Электрогорского лицея, которые попросили помочь отметить День бабушек и дедушек добрым делом и навестить подопечных дома престарелых, чтобы поздравить тех, у кого нет внуков.

В Putin Team откликнулись на обращение и помогли школьникам организовать поездку в Орехово-Зуевский интернат. Ученики провели концерт для его подопечных. Дети пели песни, танцевали, читали стихи со своими пожеланиями бабушкам и дедушкам, затем состоялось чаепитие.

Школьники общались с пожилыми людьми, а подопечные интерната, в свою очередь, делились со школьниками своими историями.

День бабушек и дедушек – праздник, который отмечается в более чем 30 государствах мира, в том числе и в России. Его цель – показать ценность и значимость старшего поколения, подчеркнуть его важную роль в деле воспитания внуков.

В сентябре движение Putin Team и певица Виктория Дайнеко также устраивали праздник к Международному дню пожилых людей, который с 1991 года ежегодно отмечается 1 октября.

Putin Team («Команда Путина») – неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года российским хоккеистом Александром Овечкиным. Цель проекта – объединить людей, которые гордятся Россией и хотят сделать ее сильнее. Присоединиться к движению может каждый.