Кадыров рассказал о желании Мейвезера получить гражданство России

Американский боксер Флойд Мейвезер говорил о желании получить российское гражданство, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Мейвезер не раз посещал Кадырова. По словам главы Чечни, «он приезжает к нам, как домой», передает РИА «Новости».

По словам Кадырова, боксер высказывал желание «построить дом, жить в Грозном, получить гражданство России».

Глава Чечни заявил, что у него с Мейвезером сложились «очень хорошие, дружеские, братские отношения».

Напомним, последний раз Мейвезер приезжал в Чечню на празднование 200-летия Грозного в начале октября. В 2015 году он заявил, что хотел бы купить дом в России и помогать молодым российским боксерам добиться успехов в спорте.

Кадыров объяснил, почему считает невозможным проведение поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Мейвезером в Грозном или где-то еще в России.