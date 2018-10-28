Мужчина попытался подорвать себя в здании правительства Армении из-за долгов

В субботу вечером мужчина с «лимонкой» попытался попасть в здание правительства Армении и подорвать там себя, сообщил пресс-секретарь Службы национальной безопасности страны Самсон Галстян.

Известно, что речь идет о жителе Ехегнадзора 1975 года рождения, передают ТАСС и Sputnik.

Его обезвредили и задержали дежурившие сотрудники СНБ.

Сообщается, что у мужчины накопились огромные долги. Он требовал финансовой помощи, угрожая гранатой типа «Ф1».