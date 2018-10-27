Меркель и Макрон оценили итоги саммита по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили решимость решать проблемы в Сирии по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле.

«Нашим общим приоритетом является борьба с терроризмом. Эта борьба продолжается и сегодня на местах. Мы не должны ни в каком случае потерять из вида то, что это наш первый военный и политический приоритет», – цитирует Макрона РИА «Новости».

По его словам, это первая война в Сирии против террористов, которые совершают смертоносные теракты в других странах.

«Наша воля заключается в том, чтобы продолжать борьбу с терроризмом, зная, что все проводимые операции полностью соответствуют гуманитарному праву», – добавил он.

В свою очередь Меркель отметила, что саммит продемонстрировал, что у четырех лидеров общие цели.

«То, что нам удалось согласовать общее коммюнике по важным вопросам, демонстрирует, что есть общая воля решать проблемы», – сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал об убежденности участников саммита в том, что добиться долгосрочной стабильности в Сирии можно только политико-дипломатическими средствами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что саммит дал импульс для окончания сирийской трагедии.

Саммит лидеров России, Турции, Франции и Германии по сирийскому вопросу продолжался почти три часа. Встреча прошла во дворце «Вахдеттин» в Стамбуле, которая используется как один из рабочих офисов президента Турции.