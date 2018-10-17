IKEA извинилась за скандальный пост в соцсетях

IKEA удалила опубликованный в Facebook неоднозначный пост, вызвавший резкую реакцию пользователей, и принесла извинения.

«Недавно в наших сообществах был размещен пост, который показался некоторым из наших подписчиков спорным. Мы изучили все ваши комментарии и приняли решение об удалении контента», – говорится в сообщении компании в Facebook.

Компания также принесла извинения всем, кому пост показался неуместным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 октября на странице IKEA-Россия была размещена фотография сидящей за столом собаки, перед которой стоят блинчики и варенье.

Подпись к фото гласит:

«Если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки:

приготовьте блинчики с вареньем,

положите на стол его любимую настольную дорожку GODDAG/ГОДДАГ,

встречайте его с легкой улыбкой,

избегайте оборотов «дорогой, нам надо поговорить».

Многие пользователи восприняли это как сравнение собаки с женой и оскорбились.