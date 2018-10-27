Прокуратура начала проверку по обрушению моста в Приморье

Проверку обстоятельств обрушения моста через реку Осиновка в Михайловском районе Приморья начала региональная прокуратура.

«Надзорное ведомство организовало проверку на предмет исполнения требований законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего участка дороги», – говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Региональными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль краевой прокуратуры.

Вес фуры значительно превышал допустимую нагрузку моста, сообщил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в Instagram.

«Ограничивающий знак перед мостом был. Расследование обстоятельств продолжается. Но какими бы не были выводы следователей, они не отменят ответственности властей за состояние мостов в Приморском крае. Будем добиваться усиления контроля большегрузов и ужесточения наказания за нарушение ограничений по весу транспорта», – написал он.

Ранее в субботу в Осиновском сельском поселении и в селе Даниловка в Михайловском районе Приморья введен режим ЧС. Накануне здесь обрушился автомобильный мост во время проезда большегруза.

В момент падения грузовик придавил легковую машину. В результате погибли женщина и ребенок. Региональные власти пообещали оказать помощь их родственникам.