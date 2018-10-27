Американский дрон провел разведку у границ России

Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил длительный полет вдоль российской границы от Калининградской области до Финского залива.

Дрон вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. В течение пяти часов с 9.30 мск аппарат проводил разведку у границы Калининградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ресурса Plane Radar.

После этого дрон несколько раз пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей по линии от эстонского Тарту до Финского залива.

В последние месяцы полеты американских беспилотников у российских границ значительно участились.

В середине сентября американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk летал над российским побережьем Черного моря.