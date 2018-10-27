Российским певицам запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Солисток российской музыкальной группы «Две Маши» не впустили на Украину и запретили им въезд на три года из-за посещения Крыма, сообщила государственная пограничная служба страны.

Утром в субботу «во время пограничного контроля поезда «Москва-Кривой Рог» в одном из вагонов пограничниками выявлены гражданки России – солистки группы «Две Маши», указывается в сообщении на сайте пограничной службы.

Певицам было отказано в визите на Украину; также россиянкам запретили въезд в эту страну на три года.

Планировалось, что исполнительницы дадут концерт Харькове вечером в субботу.



«Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска», – говорится в сообщении украинского ведомства.

В ближайшее время певицы будут выдворены в Россию.

Ранее СБУ запретила российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) въезд на Украину.