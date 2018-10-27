На Украине заявили о неэффективности антироссийских санкций

Бывший депутат Верховной рады и глава исполкома партии «Основа» Владимир Полочанинов назвал санкции против России «абсолютно неэффективными».

Полочанинов сказал в эфире телеканала News One, что из-за ограничений «страдает как Россия, так и Евросоюз», передает РИА «Новости».

При этом Украина «теряет в два раза больше» от этих санкций, которые сама же и выпрашивает, «не имея сил самостоятельно урегулировать конфликт».

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Некоторые государства ввел санкции; Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ему неизвестно о планах Вашингтона по введению санкций против госдолга России.