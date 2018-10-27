Победительница конкурса красоты упала в обморок на сцене

Парагвайка Клара Соса, победительница конкурса Miss Grand International, упала в обморок после объявления о ее победе.

Видеозапись случившегося была опубликована на YouTube.

В ролике видно, как две участницы стоят друг напротив друга, держась за руки и ожидая объявления итогов.

После того, как ведущий называет имя победительницы, Соса, вероятно, не справившись с нервным напряжением, падает без чувств.

Через некоторое время девушка пришла в себя и продолжила участие в церемонии награждения, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал ABS-CBN News.

Miss Grand International – это ежегодный международный конкурс красоты, который входит в «большой шлем» конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс супранешнл». В 2018 году конкурс прошел в Мьянме.