Режим ЧС ввели в районе обрушения моста в Приморье

В Осиновском сельском поселении и в селе Даниловка в Михайловском районе Приморья, где рухнул автомобильный мост, введен режим ЧС, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.

Региональное УМВД сообщает, что мост обрушился во время проезда по нему большегруза, который в итоге придавил легковую машину. Семитонная фура везла 20 тонн картофеля. Для того, чтобы достать легковой автомобиль пришлось проводить перегрузку.

25-летняя жительница Арсеньева, а также трехлетняя девочка, которые находились в легковой машине, погибли, передает РИА «Новости».

Спасатели отмечают, что у погибших не было шансов на спасение.