Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Авиация Израиля начала наносить удары по сектору Газа, откуда палестинские боевики выпускали ракеты по израильской территории, сообщили военные.

Армия обороны Израиля сообщила, что «террористические цели» атакованы самолетами и вертолетами, передает РИА «Новости».

Напомним, Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Газы.

По уточненным данным, боевики выпустили по Израилю 14 ракет, восемь были перехвачены.

С началом ответных ударов в приграничных районах Израиля вновь сработали сирены тревоги, оповещая местных жителей о новых обстрелах.