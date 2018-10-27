Аскрен вызвал Нурмагомедова на бой

Американский боец ММА Бен Аскрен заявил о желании провести поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Аскрен предложил Нурмагомедову, который является чемпионом UFC в легком весе, встретиться в полусреднем весе, чтобы «определить лучшего борца ММА на планете», пишет «Спорт-Экспресс».

«Назови мне время и место», – приводит его слова Sport24.

Аскрен обратился с похожим предложением к Жоржу Сен-Пьеру, Нику и Нейту Диасам.

На счету Аскрена18 побед и ни одного поражения. Он объявил о завершении карьеры в 2017 году, но заявил, что может вернуться, если будет возможность стать лучшим в мире бойцом в полусреднем весе.

Напомним, урмагомедов бросил вызов Мейвезеру, который не потерпел ни одного поражения на ринге. Американский боксер ответилна это согласием, но сказал, что

будет биться с российским спортсменом только по правилам бокса.