Израиль сообщил о ракетной атаке из сектора Газа

Из сектора Газа в направлении Израиля в пятницу выпустили не менее 10 ракет, сообщила Армия обороны страны.

По данным военных, зафиксировано около 10–12 пусков, несколько перехвачены системой ПВО «Железный купол».

В пятницу армия трижды сообщала о срабатывании сирен ПВО в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев, передает ТАСС.

На прошлой неделе глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис, комментируя ракетные удары, нанесенные по Израилю, признал, что система ПВО «Железный купол» не полностью защищает территорию страны.