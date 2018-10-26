Путин поменялся местами с губернатором Комаровой

Президент России Владимир Путин пошутил над губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой, когда она случайно перепутала кресла и села на место главы государства.

«Ничего страшного, тоже хорошее место», – с улыбкой сказал Путин, передает РЕН ТВ.

До начала встречи Комарова случайно села на место, предназначенное президента, с той стороны стола лежали бумаги главы государства.

Путин не стал меняться местами, а просто передал ей документы.

В июне в ходе прямой линии Владимир Путин рассказал о самой удачной шутке про себя и президента США Дональда Трампа.