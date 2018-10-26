Капелло обозвал и пожалел Кокорина

Бывший главный тренер российской сборной по футболу Фабио Капелло в интервью журналистам пожалел футболиста Александра Кокорина и назвал его дурачком.

«Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!», – сказал Капелло в интервью «Матч ТВ», имея в виду эпизод с избиением Кокориным и Мамаевым федерального чиновника Дениса Пака.

Тренер рассказал, что в то время, когда он занимался сборной России, Кокорин вел себя профессионально и всегда четко следовал тренерским установкам.

«Если бы я ему сказал тогда, например, залезть на дерево, он был без раздумий туда залез, потому что понимал – так надо», – пояснил Капелло.

По мнению тренера, Кокорину помешало отсутствие человека, который мог бы его оградить от «соблазнов», которые возникают при «первых серьезных деньгах».

«И если рядом нет человека, который вовремя удержит от глупостей и подтолкнет тебя в нужную сторону, парень может сорваться», – пояснил свою точку зрения Капелло.

Нынешний главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказывался комментировать эпизод с избиением Кокориным и Мамаевым чиновника.