Большинство призывников из Крыма отправят в другие регионы

Вооруженные силы России в осенний призыв 2018 года пополнятся 2,8 тыс. жителей Крыма, из них 82% начнут службу вне полуострова, сообщает республиканский Мининформ.

«В этот призыв расширяется география службы. Если в прошлых годах юноши служили в частях, которые дислоцируются на территории Южного и Западного военных округов, то в этом году направляем служить ребят в части Северного флота в Североморск», – приводится в пресс-релизе цитата военного комиссара Крыма Олега Ермилова, передает «Интерфакс».

Вне полуострова будут служить 2,3 тыс. крымчан, поясняется в сообщении.

В 2017 году киевские власти требовали у Москвы не призывать на воинскую службу жителей полуострова.