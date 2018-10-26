На уличных музыкантов в Калининграде напали с топором

В Калининграде мужчина с топором напал на уличных музыкантов, рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Инцидент произошел 25 октября на площади Победы, передает «Калининград.RU» со ссылкой на сообщение пресс-службы УМВД.

Мужчина повредил имущество музыкантов, игравших под его окнами, пострадавшие вызвали полицию. После этого участников конфликта доставили в отделение.

На стороне нападавшего участвовала и другая жительница дома. Она выхватила у музыкантов биту, которой те пытались защищаться и тоже стала угрожать им.

По предварительным данным, причиной нападения послужило недовольство жильцов дома громкой музыкой.

На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В январе 2018 года сообщалось о нападении ребенка с топором на школу в Бурятии.