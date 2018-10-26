Медведев рассказал об искусственных барьерах в виде «закрытых клубов» государств

Глава российского правительства и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании генассамблеи Международной конференции азиатских политических партий указал на необходимость уйти от «закрытых клубов» из стран в Евразии и отказаться от «блокового мышления».

«Сейчас важно, чтобы никакие искусственные барьеры нам не мешали, чтобы на евразийском пространстве не возникало разделительных линий, чтобы ушли в прошлое блоковое мышление и «закрытые клубы» из государств», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Премьер-министр добавил, что необходимо следовать общим принципам и «единым правилам игры».

Также Медведев заявил, что Азия является одним из приоритетных направлений во внешней политике России. Товарооборот у страны показывает рост почти со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил премьер.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что спрос на нефть на мировом рынке будет расти за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона.