Минсельхоз не увидел предпосылок для возникновения дефицита сахара

Предпосылок для возникновения дефицита сахара на внутреннем рынке России нет, заявили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что в последние годы в сахарной отрасли достигнуты рекордные показатели производства сахара из сахарной свеклы, передает РИА «Новости».

Например, в 2017 году производство составило 6,7 млн тонн, что позволило полностью заместить производство сахара из тростникового сахара-сырца и увеличить экспорт сахара в 2017 году до рекордных показателей (550 тыс. тонн).

Внутреннее потребление сахара составляет порядка 5,8 млн тонн «и при производстве не менее 6 млн тонн в год с учетом переходящих запасов на начало 2018 года (4,8 млн тонн) полностью обеспечивается».

Потому «предпосылок к возникновению дефицита сахара на внутреннем рынке не имеется».

В министерстве также сообщили, что цены производителей на сахар являются высоковолатильными.

При этом в Минсельхозе указали, что в 2017 году цены производителей сложились на низком уровне (22,98 рубля за килограмм) и соответствовали уровню 2013 года (23 рубля за килограмм).

«Рентабельность производителей была низкой и не обеспечивала нормальной доходности предприятий», – заявили в ведомстве.

В 2018 году цены производителей (35,95 рубля за килограмм) восстанавливаются до уровня 2016 года (36,9 рубля за килограмм); с такими ценами «производители могут обеспечить стабильную работу производства и переработки и наращивать экспортный потенциал».