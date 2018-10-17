Эксперт оценил вероятность ухода Меркель с поста канцлера

«Ситуация архисложная, коалиция ХДС и «зеленых» не наберет большинство голосов», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предстоящие региональные выборы в Германии. Он добавил, что в этом случае канцлерство Ангелы Меркель может оказаться под угрозой.

Германский политолог Александр Рар усомнился в том, что коалиции ХДС и «зеленых» удастся набрать достаточное количество голосов на выборах в федеральной земле Гессен, чтобы сформировать двухпартийное правительство. На предстоящих выборах в Гессене, как свидетельствуют данные соцопросов, поддержка Христианско-демократичесокго союза (ХДС) может снизиться до 26%. Для сравнения, на выборах 2013 года партия Ангелы Меркель набрала 38%.

Гессеном правит коалиция ХДС и партии «Союз 90»/«Зеленые». Премьер-министром является лояльный канцлеру Ангеле Меркель Фолькер Буффье. Несмотря на то, что у партии «зеленых» по сравнению с итогами выборов пятилетней давности, рейтинг вырос почти вдвое, в сумме этим двум партиям социологи предсказывают утрату большинства в земельном парламенте, а значит, и возможности править в Гессене дальше в прежнем составе – передает DeutscheWelle. Предвыборные опросы в Гессене, впрочем, фиксируют снижение и рейтинга социал-демократов – основных оппонентов ХДС.

Выход, по мнению Рара для ХДС остается в этом случае только один – создавать правительство из трех партий. Христианские демократы могут также уговаривать свободных демократов (СвДП) войти в будущую коалицию, но это будет очень сложно из-за разности мнений по многим существенным вопросам.

«Возможно, придется искать какие-то другие варианты, которые в Германии сложно себе представить, особенно в земле Гессен. Например, вариант премьер-министра социал-демократов (СДПГ), которые попытаются создать коалицию с «зелеными» и с Левой партией. В любом случае, большей стабильности эти выборы не принесут», – полагает Рар.

Расползание электората по маленьким партиям, по словам собеседника, наблюдается по всей Германии. Крупные партии теряют поддержку населения, и выборы в Гессене исключением не будут, уверен эксперт.

По оценке Рара, что в том случае, если ХДС будет не в состоянии обеспечить создание устойчивого правительства в Гессене, это будет колоссальным ударом по канцлерству Ангелы Меркель. Также напомним, что на выборах в Баварии ХДС занял только пятое место, не набрав и 10%.

В случае ослабления позиций ХДС встанет вопрос, является ли Меркель настолько сильным политиком, чтобы возглавлять ХДС и дальше, отмечает Рар. «Возможно, госпожу Меркель удалят с поста председателя партии, оставив еще на два года канцлером Германии, а на ее место изберут кого-то другого. Такого человека пока нет, и эксперты опасаются, что его поиски сейчас еще более ослабят позиции Меркель, она будет считаться «хромой уткой» – политиком, который только на время остался у власти», – отметил Рар. «Поскольку четкого представления о том, кто должен ее заменить у христианских демократов нет, начнутся партийные баталии, за этот пост разразится партийная борьба, которая будет расшатывать правящую партию и христианско-демократический истеблишмент»,– предположил он.