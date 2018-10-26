В российской телекомпании объяснили вещание на украинском языке

Представители разных национальностей в Ханты-Мансийском автономном округе обращаются с просьбами о трансляции на национальных, в том числе украинском, языках, заявил гендиректор телекоммуникационной компании «Данцер» Александр Данцер.

«Есть люди, которые желают видеть телеканалы, слышать там родной язык. Есть контент, например, украинский телеканал, и я вот даже не помню, передается ли через него какой-либо антисоциальный настрой. Мы стараемся внести вклад в жизнь государства со своей стороны», – сказал Данцер РИА «Новости».

Он отметил, что один из сотрудников отслеживает обращения со стороны аудитории, и иногда поступают просьбы включить в пакет вещания телеканалы на различных языках.

По его словам, это касается не только украинского или белорусского языков. Изучающие иностранные языки просят, например, о появлении канала на английском.

«Отвечающий за контент сотрудник изучает эти обращения, и если какая-то группа на территории желает – мы стараемся пойти навстречу», – уточнил он.

Он пояснил, что компания стремится угодить клиентам, но при этом «руководствуемся разумностью».

Компания предоставляет доступ к телевещанию и интернету в восточных районах ХМАО. В числе доступных каналов есть украинский «Интер плюс».

В пятницу в Ханты-Мансийске пройдет заседание президентского Совета по межнациональным отношениям под председательством Владимира Путина. На нем будет обсуждаться вопрос поддержки родных языков народов России.