Пенсионерка попала в СИЗО из-за угроз следователю

Пенсионерку из Тюмени, 74-летнего ветерана труда, несколько месяцев держат в СИЗО из-за угроз убить следователя, сообщают СМИ.

В калининским районном суде Тюмени рассматривается уголовное дело в отношении 74-летней жительницы города Нины Трапш. Ветерана труда и почетного нефтяника обвиняют в угрозе убийства в отношении 24-летнего следователя. Глава тюменского обкома РКРП Александр Черепанов сообщил Znak.com, что пенсионерку держат в СИЗО несколько месяцев.

По его словам, пенсионерка много писала в администрацию о городских проблемах, и первоначально к ней пришли с обыском по делу об анонимных угрозах, поступавших замглавы администрации Тюмени Максиму Афанасьеву. Затем обвинения изменились.

В петиции на сайте Change.org Черепанов уточнил, что после проведенного обыска в квартире пенсионерки 17 июня 2017 года с нее были сняты подозрения, поскольку не было найдено доказательств подготовки и направления писем с угрозами в адрес 24-летнего следователя.

Черепанов считает, что следователь сфабриковал новое уголовное дело против пенсионерки после того, как она якобы грозила убить его топором, и «в связи с неявкой в суд арестовали и упрятали за решетку, хотя за преступления легкой степени тяжести такого не должно было быть».

Коммунист подчеркнул, что обыск был несанкционированным, а силовики были в штатском.

«Пострадавший следователь, который вчера был в суде, докладывал, что якобы по адресам, с которых якобы могли писать эти письма, были в основном снесенные дома. Но осталась одна ее квартира, в которой проводили обыск. Он был несанкционированный, без решения суда. Ни до, ни после обыска (решения не было). Нарушили закон ребята, были в штатской одежде, а не в форме. Кто это вообще? Она и подумала сперва, что это бандиты ворвались в квартиру. Нина Федоровна сама говорит, что когда дверь открыла, они ногу подставили, чтобы дверь не закрылась. И после этого ворвались в квартиру», – рассказал Черепанов.

В пресс-службе Следственного управления СК по Тюменской области, сообщили что уголовное дело по ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью) около года назад было передано в суд.

Активист потребовал прекратить уголовное преследование пенсионерки, и возбудить уголовное дело в отношении следователя.