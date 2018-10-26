Судья по делу капитана «Норда» взяла самоотвод

Судья Оболонского райсуда в Киеве, где будут рассматривать уголовное дело в отношении капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, заявила о самоотводе, сказали в пресс-службе суда.

«Судья, определенная автоматизированной системой, взяла самоотвод, поскольку сама когда-то работала в Крыму. Она это сделала, чтобы ее не упрекали в якобы предвзятости», – передает УНН сообщение пресс-службы.

Также там добавили, что нового судью по делу Горбенко объявят в начале ноября.

Рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте 2018 года. Позднее СБУ провело допрос экипажа судна по делу Владимира Горбенко.