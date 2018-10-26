Мосгорсуд отказался передавать президиуму жалобу на блокировку Telegram

Кассационная коллегия Мосгорсуда не стала передавать на рассмотрение президиума городского суда жалобу представителя Telegram на блокировку мессенджера.

«Суд кассационной инстанции отказал в передаче на рассмотрение президиума Мосгорсуда кассационной жалобы представителя Telegram на решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера», – сказали в суде, передает ТАСС.

Там уточнили, что определение кассационой инстанции было вынесено 9 октября.

В апреле Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram, с 16 апреля Роскомнадзор начал выполнять решение суда. Позже тало известно, что решение не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.

В конце мая Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из Appstore приложение Telegram, прекратить рассылку его push-уведомлений.