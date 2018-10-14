Выборы в Гессене могут стать роковым ударом для Меркель

Выборы в федеральной земле Гессен, намеченные на 28 октября, могут поставить под угрозу переизбрание канцлера Германии Ангелы Меркель на пост председателя Христианско-демократического союза, отмечают СМИ.

Гессеном правит коалиция ХДС с партией «Союз 90»/«Зеленые». Премьер-министром является лояльный канцлеру Ангеле Меркель Фолькер Буффье, передает Deutsche Welle.

На предстоящих выборах, как свидетельствуют данные соцопросов, поддержка ХДС может снизиться до 26% с 38%, набранных на выборах 2013 года. Однако рейтинг «зеленых» вырос почти вдвое. Но, предсказывают социологи, в сумме две партии все равно не смогут набрать большинство в земельном парламенте.

Канцлера мог бы устроить такой результат выборов, который позволил бы сформировать аналог берлинской коалиции – консерваторы и социал-демократы (СДПГ). Это позволило бы обеим партиям трактовать итоги голосования в свою пользу.

Но опросы свидетельствуют о снижении рейтинга социал-демократов. Сейчас их готовы поддержать только 20% избирателей при поддержке в почти 31% в 2013 году.

Скорее всего, двухпартийного правительства в Гессене по итогам выборов 28 октября не будет. Большинство в земельном парламенте могут сформировать как минимум три партии.

Это может быть союз ХДС, «зеленых» и либералов, тогда у Буффье есть шансы остаться премьер-министром. Но, предполагается, что это позволит лишь ненадолго укрепить позиции главы центрального правительства.

Кроме того, в тройственный союз могут объединиться СДПГ, «зеленые» и Левая партия. Тогда возможна отставка Буффье. Это стало бы роковым ударом для Меркель.

Так как на нее консерваторы возлагают ответственность за утрату доверия избирателей, ей будет непросто добиться переизбрания председателем ХДС на партийном съезде в Гамбурге в начале декабря.

Напомним, на выборах в Баварии 14 октября Христианско-социальный союз, который является главным партнером Христианско-демократического союза во главе с Меркель, набрал 35,5% голосов и не получил абсолютного большинства в ландтаге.