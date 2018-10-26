Президента Румынии прооперировали

Президенту Румынии Клаусу Йоханнису провели хирургическую операцию, сообщила его пресс-служба.

Его доставили в Центральную военную больницу скорой медицинской помощи «Др. Карол Давила» в четверг, передает РИА «Новости».

Проводилась операция на левом плече. Операция прошла успешно.

Отмечается, что Йоханнис «может выполнять свои обязанности».