После изучения жестокого видео с избиением МВД возбудило дело

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:46  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Зачем США отправили дроны в атаку на Хмеймим

Минобороны РФ уверено, что американские военные вручную управляли беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу ХмеймимФото: Reuters, Алексей Песляк/ТАСС
Минобороны обвинило США в проведении самой массированной атаки беспилотниками на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Нападение произошло еще в январе. Часть беспилотников россиянам удалось перехватить, а другую – уничтожить. С какой целью США могли организовать эту атаку? Подробности...
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«Лидеры России» привлекли зарубежных соотечественников

Олега Жданеева вдохновляет пример лучших руководителей советского времени, создавших индустриальную базу страныФото: из личного архива
«Динамика развития человека в России превосходит мировую. Возможностей здесь сегодня больше». Так считает Олег Жданеев, один из участников прошлогоднего конкурса «Лидеры России». Прием заявок на второй, текущий конкурс уже закончился (зарегистрировалось более 227 тысяч человек). Пример Олега Жданеева крайне показателен для всех, кто хотел бы сделать успешную карьеру в России. Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
У русских сложные отношения с сексуальностью. Русский человек свою животность переживает как катастрофу – и либо целиком ее отрицает, либо столь же сполна ей отдается. Это типовой разброс между хлыстами и скопцами. Подробности...
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Сенцов и Сахаров очень похожи

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Характерно, что «совесть нации» хотел уничтожить тысячи людей, а не дал ему этого сделать гнусный ватник, «кажется, Герой Советского Союза». И Андрей Сахаров переключился на разрушение СССР. Подробности...
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Китай застраховал себя от очернения идеальным способом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Кошмарные тоталитарные практики коммунистического Китая – что еще нужно для пропагандистского сопровождения противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое обостряется буквально на глазах? Однако тема «не взлетает». Подробности...
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          После изучения жестокого видео с избиением МВД возбудило дело

          25 октября 2018, 21:01

          Текст: Анастасия Норина

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          МВД Челябинской области после изучения кадров жестокого видео с избиением 25-летнего Захара Крапивина возбудило уголовное дело по факту нападения.

          Правоохранительные органы разыскали пострадавшего и опросило, однако он отказался от дачи показаний, сообщает RT.

          «Сотрудниками полиции изучено видео. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен потерпевший, а также место совершения противоправного деяния, а именно – Троицкий район Челябинской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»)», – рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

          Она отметила, что сейчас правоохранительные органы разыскивают людей в масках, избивших Захарова. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

          11 октября в сети было опубликовано видео жестокого избиения. На кадрах можно было увидеть, как жертву со всей силы бьют палкой, прыгают на его голову, ломают пальцы и пинают трое человек в масках.

          В конце видео один из нападавших встает на голову мужчины, который находится без сознания, и отчитывается перед неизвестным заказчиком. Из его слов становится ясно, что избитый якобы украл наркотики вместо того, чтобы сделать закладки. Видео сняли в назидание другим потенциальным «ворам».


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