После изучения жестокого видео с избиением МВД возбудило дело

МВД Челябинской области после изучения кадров жестокого видео с избиением 25-летнего Захара Крапивина возбудило уголовное дело по факту нападения.

Правоохранительные органы разыскали пострадавшего и опросило, однако он отказался от дачи показаний, сообщает RT.

«Сотрудниками полиции изучено видео. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен потерпевший, а также место совершения противоправного деяния, а именно – Троицкий район Челябинской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»)», – рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

Она отметила, что сейчас правоохранительные органы разыскивают людей в масках, избивших Захарова. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

11 октября в сети было опубликовано видео жестокого избиения. На кадрах можно было увидеть, как жертву со всей силы бьют палкой, прыгают на его голову, ломают пальцы и пинают трое человек в масках.

В конце видео один из нападавших встает на голову мужчины, который находится без сознания, и отчитывается перед неизвестным заказчиком. Из его слов становится ясно, что избитый якобы украл наркотики вместо того, чтобы сделать закладки. Видео сняли в назидание другим потенциальным «ворам».