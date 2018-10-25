Священники Полтавской области объявили о решении остаться в УПЦ МП

В Полтавской епархии единогласно решили поддержать митрополита Онуфрия, сообщается на сайте епархии.

Духовенство Полтавской области также поддержало сохранение существующего статуса Украинской православной церкви, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение епархии.

Ранее духовенство Днепропетровской, Запорожской, Криворожской, Каменской епархий также выражали поддержку митрополиту Онуфрию.

До этого верность канонической церкви Украины выражала Одесская епархия.