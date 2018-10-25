В Карелии открыли воинский мемориал «Раменцы»

Открытие воинского мемориала «Раменцы» состоялось на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района республики Карелия.

В мероприятии принимали участие заместитель секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев и ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты Елена Цунаева, сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи, физической культуре республики.

Также в открытии поучаствовали начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Карелия Юлия Алипова, депутат Государственной Думы Валентина Пивненко и другие высокопоставленные лица, передает РАПСИ.

Строительство мемориала осуществлялось при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, ОАО «Российские железные дороги», а также на средства благотворительной помощи.

В пресс-службе отметили, что первоначально предполагалось увековечение 1616 имен погибших воинов на территории железнодорожной станции Раменцы.

«В настоящее время на месте братского захоронения защитников Кировской железной дороги, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, создан воинский мемориал, увековечиванию на котором подлежат с учетом данных Обобщенного банка данных «Мемориал» 3342 персоналий», – сообщили в министерстве.