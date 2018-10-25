Подозрительную посылку послали на имя бывшего вице-президента США

В штате Делавэр полиция обнаружила подозрительную посылку, отправленную на имя бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщили СМИ.

Полиция обнаружила посылку, направленную Байдену, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал USA Today.

«ФБР и местная полиция среагировали» после обнаружения в Нью-Касле, штат Делавэр подозрительной посылки, похожей на предыдущие, сообщил телеканал NBC.

Это уже девятая аналогичная посылка, передает CNN.

В то же время президент США Дональд Трамп обвинил «фейковые СМИ» в разжигании ненависти в обществе.

«Большая часть злости, которую мы видим сегодня в нашем обществе, вызвана намеренно лживыми и неточными материалами мейнстримных медиа, которые я называю «фейк ньюс». Это стало настолько плохим и полным ненависти, что не поддается описанию. Мейнстримные медиа должны исправить свое поведение, быстро», – написал Трамп в Twitter.

Ранее в четверг подозрительную посылку послали в небоскреб, в котором находится ресторан голливудского актера Роберта Де Ниро Tribeca Grill.

Днем ранее Секретная служба сообщала о перехвате нескольких взрывных устройств. Первое было обнаружено в доме Билла и Хилари Клинтон, второе – направлено в резиденцию бывшего президента США Барака Обамы.

В понедельник подозрительную посылку нашли в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса. Четвертое устройство направили экс-главе ЦРУ Джону Бреннану в здание Time Warner Center, где располагается офис телеканала CNN.