Самолет экстренно вернулся в Домодедово из-за трещины в стекле

Самолет Boeing 737 «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово в Москве из-за трещины на лобовом стекле, сообщили в экстренных службах региона.

«Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Махачкалу. На борту находились 165 человек, в том числе 158 пассажиров», – сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что командир судна заметил трещину на стекле и решил вернуться в аэропорт.

Пока о причинах инцидента не сообщается.

В мае самолет Сычуаньских авиалиний экстренно сел в городе Чэнду из-за того, что в кабине разбилось стекло.

В 2017 году самолет Ан-26 совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за трещины в стекле кабины пилотов.