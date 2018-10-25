Кремль анонсировал международные телефонные переговоры Путина

У президента России Владимира Путина вечером 25 октября могут состояться международные переговоры по телефону, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вечером возможен телефонный разговор международный», ­– сказал Песков, передает РИА «Новости».

Также глава государства проведет встречу с главой Федеральной таможенной службы Владииром Булавиным.

«Булавин проинформирует главу государства о том, как работает таможня, как обстоят дела с таможенными сборами и в целом с процессом», – пояснил пресс-секретарь.

Кроме того, Путин поучаствует в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации, добавил Песков.

25 октября президент будет присутствовать на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности. Мероприятие состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, рассказал пресс-секретарь.

Напомним, 11 ноября Владимир Путин встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом в Париже.