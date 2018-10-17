Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Российская сборная поднялась с 46-го места на 41-е в рейтинге ФИФА, обновленная версия таблицы опубликована на официальном сайте Международной федерации футбола.

Теперь сборная России располагается между командой Шотландии и Австралии, свидетельствует опубликованный на сайте ФИФА рейтинг.

Российская сборная в этом месяце сыграла со счетом 0:0 со сборной Швеции и обыграла турецких футболистов со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

На данный момент на счету российской команды 1433 очка.

Соперники сборной России по Лиге наций – сборные Швеции и Турции – занимают соответственно 17-е и 38-е места.

Первую строчку рейтинга занимает сборная Бельгии, за ней следуют сборная Франции и сборная Бразилии.

Ранее сообщалось, что из-за российской команды принцип составления рейтинга ФИФА планируется изменить.

В августе 2018 года сборная России по футболу показала еще более внушительный рост, поднявшись сразу на 21 позицию в рейтинге Международной федерации футбола.

Первая десятка рейтинга ФИФА, версия от 25 октября:

1) Бельгия – 1733 очка;

2) Франция – 1732;

3) Бразилия – 1669;

4) Хорватия – 1635;

5) Англия – 1619;

6) Уругвай – 1617;

7) Португалия – 1616;

8) Швейцария – 1598;

9) Испания – 1594;

10) Дания – 1584.