Киев объявил о ликвидации пожара на арсенале под Черниговом

Пожар на арсенале у города Ичня Черниговской области ликвидирован, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

«24 октября в 18.00 руководителем тушения пожара на 6-м арсенале Минобороны объявлено его ликвидации», – сообщили в ГСЧС.

Тогда же власти восстановили движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе.

«Жители могут возвращаться в свои дома. А дети с 29 октября, после завершения каникул, приступят к обучению», – отметили в ведомстве.

Воздушное пространство в радиусе 30 км открыли с 03.00 25 октября.

Проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала, передают агентства со ссылкой на ГСЧС.

Кроме того, очистили 40 из 80 участков разминирования, сократив 16-километровую зону загрязнения до 10-километровой. Также было изъято более 14,6 тыс. взрывоопасных предметов.

В воскресенье стало известно, что в результате взрывов на военных складах Украина потеряла свыше 210 тыс. тонн боеприпасов всех типов, то есть около 40% всего арсенала.

Напомним, 9 октября произошел пожар и начались взрывы боеприпасов на арсенале у города Ичня Черниговской области. В Раде заявили, что из-за пожара были потеряны дефицитные снаряды.

Президент Украины Петр Порошенко намекал на причастность России к пожару.

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива отмечал, что склады с боеприпасами на Украине взрываются и горят, чтобы скрыть воровство.