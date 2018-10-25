Названа возможная причина гибели людей в кипятке в Петербурге

Причиной ЧП в Санкт-Петербурге, где в конце сентября при прорыве теплосети погибли два человека, скорее всего, стал износ сетей, сообщил гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

В четверг Цицин прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом.

Он сказал, что о причинах инцидента ему сказать трудно, так как Фонд не занимался данным вопросом. Однако вскоре он будет в Петербурге и узнает, «что там происходит», передает РИА «Новости».

Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ отметил, что ситуации, подобные инциденту с прорывом теплосети в Петербурге, «возможны», это «техногенные ситуации».

«Почему это произошло – это другой вопрос. Скорее всего, изношены сети. В Петербурге она (сеть) достаточно изношена...», – добавил Цицин.

Напомним, 28 сентября в Петербурге прорвало трубу, в результате два человека обварились кипятком и погибли. Также прорыв теплосети привел к провалу двух автомобилей в одном из дворов города.

Газета ВЗГЛЯД писала, кто должен ответить за гибель людей в Петербурге.