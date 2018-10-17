Военные в США промахнулись при сбросе броневика с самолета

Вооруженные силы США промахнулись при сбросе бронеавтомобиля Humvee с военно-транспортного самолета C-17 недалеко от воинской части Форт-Брэгг в Северной Каролине.

В рамках тестирования новой платформы десантирования тяжелой техники военные «уронили» броневик на минуту раньше необходимого. В результате Humvee приземлился в сельской местности – в полутора километрах от зоны выброски.

В результате инцидента никто не пострадал, частная собственность не повреждена. Идет расследование причины происшествия, сообщает Military.com.

Этот инцидент напомнил о другом происшествии: весной 2016 год в ходе учений 173-й воздушно-десантной бригады США на базе Хохенфельс в Германии разбились три бронеавтомобиля Humvee, сорвавшиеся с десантной платформы.