В Лондоне мужчина пытался убить полицейских отверткой

На северо-западе Лондона 29-летний мужчина совершил нападение на полицейских, нанеся одному из стражей порядка удар отверткой в голову, а другого ранив в руку, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

В полиции уточнили, что инцидент произошел на улице Лоуренс-гарденс в лондонском районе Барнет, передает ТАСС.

О подозрительно ведущем себя человеке, в руках у которого была отвертка, полицейским сообщили представители общественности Когда стражи порядка приблизились к мужчине, он напал на них, нанеся одному удар в голову, а другого ранив руку.

«Полицейские были доставлены лондонской службой скорой помощи в больницу на севере Лондона», – сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда, заверив, что жизнь пострадавших вне опасности.

Совершивший нападение задержан по подозрению в покушении на убийство.

Напомним, 22 марта, в годовщину трагических событий в Брюсселе, у здания британского парламента в центре Лондона было совершено вооруженное нападение на полицейского и случайных прохожих. В результате теракта погибли пять человек, включая террориста, еще 50 человек получили ранения.