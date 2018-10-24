Украине предрекли забвение в ПАСЕ из-за отсутствия России

Отсутствие России в ПАСЕ сильнее всего ударит по Украине, так как Киев не сможет проводить свою антироссийскую повестку дня, заявил сенатор Алексей Пушков.

«В Киеве пока еще не сообразили, но сильнее всего отсутствие России в ПАСЕ ударит по Украине: у нее нет другой повестки дня, кроме антироссийской истерии. В наше отсутствие истерить бессмысленно, а всякие резолюции не имеют смысла: они для нас ничтожны. И ждет Украину забвение», – написал он в своем Twitter.

В середине октября спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил выхода России из ПАСЕ.

Перед этим генсек СЕ Торбьерн Ягланд предупреждал, что членство России в организации будет прекращено, если она не возобновит платежи в бюджет организации в 2019 году.

Россия прекратила платежи в знак протеста против лишения голоса в ПАСЕ.