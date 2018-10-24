Пробки в Москве достигли 10 баллов

Уровень автомобильных пробок в Москве в среду вечером был оценен в 10 баллов, по данным сервиса Яндекс.Пробки.

Сильное затруднение движения наблюдались на МКАД, ТТК, Садовом кольце, автомобили двигались с малой скоростью по внешним и внутренним сторонам магистралей, передает РИА «Новости».

На центральных улицах столицы также были большие пробки – на Кремлевской, Москворецкой, Садовнической набережных, Большом Каменном мосту, Большом Москворецком мосту, Кутузовском проспекте и других улицах.

В пресс-службе футбольного клуба «Локомотив» сообщили, что игроки прибудут на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов не на клубном автобусе, а на поезде Московского центрального кольца.

«В городе большая транспортная загруженность, поэтому было принято решение воспользоваться таким способом, чтобы успеть к игре», – сказали в клубе, передает ТАСС.

Матч «Локомотива» и «Порту» пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве в 22.00 мск.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая начавшееся с опозданием в полчаса заседание с участием зарубежного бизнеса, отметил, что Москва становится городом с одним из самых напряженных трафиков в мире.