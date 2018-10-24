Штрафы за продажу сигарет детям собрались увеличить в 10 раз

Министерство здравоохранения поддержало повышение штрафов за продажу табачных изделий несовершеннолетним в 10 раз, сообщили в пресс-службе ведомства.

С инициативой об увеличении штрафов ранее выступили депутаты Ленинградского законодательного собрания, сообщают «Известия».

Сейчас максимальный размер штрафа для физлиц – 5 тыс. рублей, для юрлиц – 50 тыс. рублей. Если штраф увеличат, то он составит до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для организаций.

Минздрав отмечает, что более 90% курильщиков начинают курить до 18 лет.

В мае Минздрав также предлагал поднять возраст покупателей табака.