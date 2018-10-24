В Москве запустили онлайн-тренажер по бизнесу для школьников

В рамках проекта «Мой первый бизнес» состоялся запуск одноименного бизнес-тренажера для школьников.

Презентация и торжественный запуск бизнес-тренажера «Мой первый бизнес» прошли в лофт-пространстве «Империя» в Москве. Онлайн-симулятор предлагает школьникам и начинающим предпринимателям выступить в качестве главы небольшого стартапа, выбрать стратегию развития и, пройдя через множество испытаний, привести бизнес к успеху.

«В таком важном деле, как запуск своего бизнеса, нужно заранее просчитывать все возможные риски. Чтобы школьники могли этому научиться, мы запустили уникальный бизнес-тренажер. Симулятор позволяет молодым бизнесменам проверить свои знания в менеджменте, маркетинге, финансах и праве. Все как в реальном бизнесе»,– заявил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Участники мероприятия первыми опробовали бизнес-тренажер и ознакомились с особенностями нового образовательного направления конкурса.

По словам гендиректора Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Александра Демина, чтобы сохранить свой игровой бизнес на плаву, школьнику придется искать компромиссные решения и тщательно просчитывать свои действия на несколько ходов вперед.

«Тренажер дает возможность приобрести опыт на игровых ошибках, тем самым предостеречь себя от всевозможных денежных издержек в реальной жизни», – отметил Демин.

Международный конкурс «Мой первый бизнес» – уникальный инструмент для содействия развитию молодежного предпринимательства в России, включающий в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова. Наставниками конкурса выступили известные российские блогеры.

Победители конкурса «Мой первый бизнес» в 2018–2019 учебном году получат денежные призы: 100 грантов на обучение в РЭУ им. Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 70 путевок в образовательный центр «Сириус», 1500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 100 путевок в лагерь «Орленок», 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс и многое другое.

1 октября состоялся торжественный старт конкурса «Мой первый бизнес», в котором принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте.

«Мой первый бизнес» – одних из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.