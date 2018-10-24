Приставы потребовали снять арест с денег Улюкаева

Судебные приставы потребовали от Замоскворецкого суда Москвы снять арест с денег осужденного за взятку бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

«Приставы обратились в суд с заявлением, просят снять арест с денег Улюкаева. Заседание по данному вопросу назначено на 31 октября в 9.00 у судьи Ларисы Семеновой»,– сказала пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Лиана Ахмедова, передает РИА «Новости».

Адвокаты Улюкаева уже просила суд снять арест с его счетов для оплаты назначенного штрафа в 130 млн рублей, но ходатайство было отклонено.

В декабре 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии за взятку в 2 млн долларов. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации. В конце июня в СМИ появились детали показаний, данных весной в Мосгорсуде главой Роснефти Игорем Сечиным по делу Улюкаева, где глава нефтегазовой компании заявил, что министр якобы вымогал взятку со словами «с министром ссориться не нужно».