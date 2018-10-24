Кабмин Италии собрался поддерживать сотрудничающие с Россией компании

Правительство Италии готово поддержать компании, которые намерены укрепить промышленное сотрудничество с предприятиями России, заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.

Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник Конте находится с визитом в Москве. В преддверии встречи с президентом Владимиром Путиным он заявлял также, что Италия может стать участником проекта поставок российского газа в Европу по южному маршруту.