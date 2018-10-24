Фильмы с Ярмольником и Алферовой оказались вне закона на Украине

Госкино Украины аннулировало лицензии фильмов с российскими актерами Леонидом Ярмольником и Ириной Алферовой в связи с тем, что они внесены в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны, следует из сообщения ведомства.

Отменена регистрация и прокатные удостоверения у фильмов «Любовь в большом городе 2», «Лузер», «Божья тварь», «Звезда шерифа», «Потерянный рай». Украина запретила прокат уже 233 фильмов, передает ТАСС.

22 октября министерство культуры Украины внесло в черный список Ярмольника и Алферову.

Чем именно актеры угрожают национальной безопасности Украины, не уточнялось.