В Иерусалиме полицейские подрались со священниками у храма Гроба Господня

В Израиле у входа в иерусалимский храм Гроба Господня, который принято считать местом казни и воскрешения Иисуса Христа, полицейские и представители духовенства устроили потасовку.

По данным правоохранительных органов, конфликт произошел в связи с тем, что священники отказались пустить в придел храма сотрудников Управления древностей Израили для проведения срочных работ по ремонту.

Отмечается, что сначала полицейские попробовали договориться с духовенством, но безуспешно, пишет РИА «Новости».

«Поскольку они не подчинились распоряжению полиции, был отдан приказ об их эвакуации. Одного из них полицейские были вынуждены задержать. Он злостно нарушил общественный порядок и даже попытался напасть на сотрудников», – пояснили ситуацию в правоохранительных органах.

Архиепископ Феодосий опубликовал видео с задержания. На нем видно, как на лежащего на земле коптского священника представители закона надевают наручники, а затем уносят за руки и за ноги. Остальные полицейские тем временем оттесняют от входа в храм остальных представителей духовенства.

Позже было опубликовано еще одно видео, где уже освобожденный священник показывает на свои запястья со следами от наручников, а также ссадину на лбу.