Су-24 в Челябинской области выпустил ракету мимо полигона

Самолет Су-24 выпустил ракету за мишенным полем в Челябинской области, инцидент произошел во время плановых полетов, сообщили в пресс-службе ЦВО; по данным СМИ, ракета угодила в поле в трех километрах от поселка Копытово.

«В ходе выполнения плановых тренировочных полетов на авиационном полигоне в Челябинской области экипажем самолета Су-24 были произведены пуски ракет по учебным целям. Одна из ракет упала за территорией мишенного поля, в пределах границ безопасности полигона. На земле жертв и разрушений нет. Для выяснения причин произошедшего на полигоне работает комиссия военного округа совместно с органами прокуратуры», – сказали в пресс-службе ЦВО, передает ТАСС.

Ракета приземлилась в поле, в трех километрах к северу от поселка Копытово, пишет Ura.ru.

На земле от снаряда осталась воронка диаметром в три метра, сообщает издание со ссылкой на очевидцев.

Фрагмент учебной ракеты пролетел сквозь полигон не по заданной траектории, сказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Еткульского района области.

«Обломки ракеты изъяты сотрудниками ФСБ для выяснения причины происшествия. На место выезжали сотрудники МЧС, полиции, прокуратуры, ФСБ, СК и представители авиационной базы Шагол. В ходе проверки взрывоопасных предметов не обнаружено», – добавили в службе.

В августе 2018 года истребитель ВВС Испании во время полета выпустил по ошибке боевую ракету «воздух-воздух» в небе над Эстонией.