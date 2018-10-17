Общественная палата оценила проект закона о фитнесе

Комиссия общественной палаты (ОП) по физкультуре и популяризации здорового образа жизни поддержала проект закона, закрепляющего понятие «фитнес», сообщила зампредседателя комиссии ОП Елена Истягина-Елисеева по итогам нулевого чтения законопроекта.

Истягина-Елисеева сообщила, что комиссия поддерживает «принятие данного законопроекта», передает ТАСС.

Она отметила, что «инициатива позволит законодательно регулировать специфику деятельности в сфере фитнеса и услуг, оказываемых в этой сфере», сможет упорядочить деятельность фитнес-инструкторов.

Вместе с тем в ОП РФ считают, что понятие «фитнес», указанное в законопроекте, необходимо уточнить, включив в него специфические признаки этого вида деятельности, которые «позволят отграничить его от иных занятий физкультурой».

«В ближайшее время мы направим наше заключение по законопроекту в Госдуму», – добавила Истягина-Елисеева.

Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог сообщил, законопроект будет рассмотрен в первом чтении в начале декабря.

Данный законопроект призван законодательно закрепить понятие «фитнес». Соответствующий документ был внесен в Госдуму в середине сентября.

Его авторами выступили глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и член этого комитета, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в нем закрепляется понятие «фитнес», отражая особенности и специфику оказания соответствующих услуг, а также положения, касающиеся регулирования деятельности в сфере фитнеса, осуществляемую спортивными клубами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта.

Документом предлагается ввести норму, что фитнес-услуги должны оказываться в соответствии не только с законом «О физической культуре и спорте», но и с национальными и профессиональными стандартами, стандартами организаций, «принимаемыми с учетом норм, утвержденных общероссийской общественной организацией в области фитнеса».