В Кремле прокомментировали проблему со страховкой «Прогресса МС-10»

Страхование грузового космического корабля «Прогресс МС-10» является вопросом Роскосмоса и страховых компаний, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта тема не обсуждается в Кремле никак, эта тема Роскосмоса, это тема страховых компаний. Мы видели сообщения на этот счет, но надеемся что эта ситуация будет урегулирована самой компанией. Это вопрос компаний», – цитирует Пескова ТАСС.

Между тем в Роскосмосе назвали вопрос со страхованием запусков техническим и пообещали его решить, передает РИА «Новости».

«Никто не ставит сейчас вопрос о переносе. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы грамотно решить эту техническую задачу», – сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее в среду стало известно, что тендеры Роскосмоса на страхование пуска ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» и ракеты «Союз-1.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» признаны несостоявшимся, что может привести к срыву сроков запуска.