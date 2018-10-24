Роскосмос решил направить делегацию для переговоров с НАСА

В начале 2019 года Роскосмос собирается отправить делегацию в США в ответ на приглашение главы НАСА Джима Брайденстайна, сообщили в госкорпорации.

«Роскосмос настроен на дальнейшее развитие делового партнерства с коллегами из НАСА и готов направить в начале 2019 года свою делегацию по приглашению главы агентства Джима Брайденстайна», – сказал ТАСС представитель пресс-службы Роскосмоса.

По его словам, Роскосмос и НАСА в ноябре сформируют повестку переговоров, которая будет согласована с руководством страны.

По предварительным данным, стороны намерены обсудить программу работы на Международной космической станции (МКС) до 2024 года и в дальнейшем. Не исключается и обсуждение возможности разработки экспериментов.

«Основной акцент на встречах будет сделан на обсуждении перспектив сотрудничества по лунной программе и исследованию солнечной системы», – уточнили в пресс-службе.

Ранее в среду пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс сообщала, что управление официально пригласило руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США в начале 2019 года.

До этого стало известно, что администрация американского президента решила на время снять санкции с Рогозина для обеспечения возможности его визита.